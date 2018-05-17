Нужны разведчики и летчики, экономисты не требуются, – кого ждет на работу командующий ЦВО

В Центральном военном округе не хватает узких специалистов, разбирающихся в радиотехнике и радиоэлектронной разведке. Не хватает медиков. Зато экономисты армии не требуются.

О том, какие специалисты нужны ЦВО, рассказал сегодня на встрече со студентами – курсантами УрФУ командующий округом генерал-лейтенант Александр Лапин. «Есть востребованность в офицерских узких специалистах. Это радиотехники, специалисты радиоэлектронной разведки. А ещё медработники востребованы. Нет востребованности в мотострелковых танковых специалистах, нет востребованности в военных журналистах, но рассмотреть готовы, отобрать самого талантливого. Финансово-экономическое направление тоже не востребованно, и в этом направлении 99 процентов – это гражданские должности, ещё есть востребованность в летчиках», – объяснил студентам генерал-лейтенант.

Добавим, один из курсантов поинтересовался, может ли ЦВО помочь с приобретением зимней формы – сейчас курсанты получают 5 000 рублей за покупку обмундирования, и на зимнее не хватает. Этот вопрос Лапин обещал обсудить с ответственными.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

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