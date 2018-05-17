Это заговор? Зачем мэрия и управляющие компании скрывают информацию про тариф «Содержание жилья»

Одна из самых весомых строк в любой квитанции на оплату услуг ЖКХ – это «Содержание жилья». Сотни тысяч екатеринбуржцев каждый месяц оплачивают ее, но людей, знающих, что входит в этот тариф, можно сосчитать по пальцам. Тут, конечно, вина самих плательщиков. Дело в том, что по жилищному законодательству (постановление правительства РФ № 491), размер платы за содержание жилья должны устанавливать собственники квартир. А это значит – разбираться в «коммунальных» тонкостях, тратить свое время на это, проводить собрание собственников, ругаться с обслуживающей организацией, которая всегда будет хотеть большего и предлагать свои тарифы, потому что «Содержание жилья» – это то, на чем зарабатывают управляющие компании. Но в большинстве случаев никаких собраний даже не проводится, и, по закону, автоматически применяется тариф, установленный муниципалитетом. В нашем случае – администрацией Екатеринбурга.

В городе больше 8 тысяч многоквартирных домов. В зависимости от того, есть ли в доме лифт и мусоропровод, проведен ли газ, ставка варьируется – всего существует 18 категорий жилых зданий. И для каждой свой тариф. Минимум – 13,85 рубля за квадратный метр в домах с печным отоплением без водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Максимум – 27,32 рубля за квадратный метр в многоэтажках с лифтами, мусоропроводами и газом.

Но как сформированы тарифы или точный перечень того, что в него включено, узнать нереально – ни собственникам, которые регулярно и добросовестно оплачивают коммуналку, ни журналистам, ни депутатам (несколько лет назад добиться расшифровки пытались представители партии СР, но так же тщетно).

«Новый День» обращался в несколько управляющих компаний, которые работают в Екатеринбурге, чтобы уточнить, что обязаны делать коммунальщики за деньги, которые люди платят по строке «Содержание жилья». Однако никто не согласился предоставить точный перечень. В одной из УК, например, сообщили, что в список входит техобслуживание общего имущества дома, благоустройство и санитарное содержание, расчетно-кассовое обслуживание, а также совсем уж непонятное управление многоквартирным домом.

Расшифровать в УК согласились только понятие «техобслуживания» дома. «Аварийное диспетчерское обслуживание – круглосуточный прием заявок и работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. Техобслуживание приборов учета – работы по проверке исправности, регулировке коллективных приборов учета, а также проведения энергоаудита дома. Техобслуживание газового оборудования – проверка состояния системы внутридомового газового оборудования, выявление нарушений и их устранение. Паспортное обслуживание – постановка и снятие с регистрационного учета граждан по месту жительства, выдача справок. Техобслуживание вентиляции, дымоудаления – обследование и прочистка вентиляционных каналов. Содержание и техобслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций. Затраты на сопровождение программного обеспечения и IT-деятельность. Затраты на телефонную связь, почтовые и прочие общехозяйственные расходы», – сообщили в управляющей компании.

Однако там не рассказали о таких важных элементах содержания жилья, как сухая и влажная уборка подъездов, уборка придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов, общедомовое потребление ресурсов, и так далее. Каждый из этих параметров имеет какую-то цену, сложив которые можно получить тариф. Однако в УК совершенно справедливо сообщили, что не могут дать «какую-либо расшифровку размера ставки «содержание жилья». «Ставка впервые установлена постановлением главы Екатеринбурга №1277 от 23.12.2005 как единая величина. Впоследствии ставка платы за содержание жилья лишь индексировалась как единая величина», – отметили в УК.

Однако и те, кто устанавливал тариф «Содержание жилья» и кто индексирует его регулярно, не торопятся делиться информацией. Более того – в администрации Екатеринбурга либо намеренно блокируют выход этих данных, либо совершенно некомпетентны в формировании тарифа, по которому платят жители 8 тысяч жилых домов. «Новый День» обращался еще в начале апреля за разъяснениями в администрацию Екатеринбурга, чтобы узнать, из чего складывается тариф. Но трижды из мэрии приходили лишь отписки, суть которых сводилась к тому, что сказано в начале этого текста – выдержки из постановлений правительства РФ и Жилищного кодекса, которые рассказывают кто должен устанавливать размер платы за «Содержание жилья». Просьбы ответить по существу чиновники оставили без ответа.

Кстати, с 1 июля 2018 года екатеринбуржцы смогут, наконец, узнать сколько они платят за мусор. С этой даты начнется т.н. мусорная реформа – все, что связано с хранением, вывозом, сортировкой, переработкой и утилизацией бытового мусора, будет выделено в новый тариф. Причем если сейчас это жилищная услуга, то с середины лета обращение с отходами станет услугой коммунальной – тариф будет умножаться не на метраж квартиры, а на число зарегистрированных или фактически проживающих. Размер тарифа еще не известен. Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заверил, что «величина, которая уйдет из жилищной услуги в коммунальную, уменьшится».

Остальные компоненты «Содержания жилья» пока, похоже, останутся тайной. И собственники квартир не смогут знать, сколько из их денег идет, например, на уборку подъезда, а сколько – на зарплату начальнику управляющей компании или на его же затраты по выдвижению в городскую думу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

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