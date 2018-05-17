Конкурс 5 человек на место: кого выбрали для танцев на балу в честь Николая II (ФОТО)

Сегодня состоялась генеральная репетиция традиционного Императорского бала, который проходит ежегодно 18 мая, в день рождения Николая II. Мероприятие проводится с 2013 года как культурно-просветительский проект. Как сказано на сайте проекта, основные цели проведения Императорского бала – воспитание высокой нравственности и ответственности за отечество. Для постановки танца приглашаются хореографы из московской мастерской исторического танца – Александр и Маргарита Аношкины.

Как рассказали организаторы бала, отборочный конкурс достаточно серьезный – из 500 человек были выбраны только 100, поровну мальчиков и девочек. Приглашения рассылаются по школам области, и поучаствовать в конкурсе могут только отличники, в крайних случаях допускается 2 оценки хорошо. Первый этап – написание эссе на одну из 15 тем, посвященных как собственно царской семье, так и эпохе начала 20 века в целом. Эссе проверяет отборочная комиссия, в которую входят филологи, историки, представители Епархии, а в этом году в состав жюри был включен политолог. Самой популярной, причем с серьезным отрывом от других тем, в этом году стала «Благочестивое воспитание детей на примере царской семьи». Именно по эссе и происходит отбор кандидатов для участия в Императорском бале.

Дети готовятся к мероприятию 5 дней – к урокам хореографии добавляются экскурсии, лекции и беседы со священником. При этом критерия веры при отборе нет. В прошлом году в мероприятии участвовал буддист, а в этом году в мероприятии будет принимать участие мальчик-мусульманин. Хангусейн – приехал в Екатеринбург из Азербайджана, отличник-медалист выпускного класса одной из школ города Екатеринбурга, говорит, что только сейчас понимает, как было важно, что в детстве его воспитывали в строгости. «Я обрадовался, что темой эссе стал вопрос о воспитании детей», – говорит 16-летний подросток. Его партнерша по танцу Серафима рассказала, что для нее тоже тема стала актуальной. «Я писала на примере взаимоотношений, принятых в царской семье, отношений доверия и взаимопонимания. Второй актуальный для меня аспект – истинная женственность. Меня изумляет в современной молодежи стремление девушек сейчас как-то выпячивать себя, конфликтовать. Роль женщины как помощницы мужчины мне намного ближе». На вопрос о Матильде Кшесинской, фильм о которой взбудоражил в прошлом году общественность, Серафима ответила, что не верит в реальное существование этого персонажа.

Подросткам на балу губернатором Свердловской области и митрополитом Екатеринбургской епархии будут вручены медали государственного образца «За успехи в учебе». Завтра на сайте проекта будет организована прямая трансляция. Бал пройдет в резиденции губернатора.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

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