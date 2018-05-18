В Екатеринбурге задержаны два полицейских по подозрению в коррупции. Возбуждено уголовное дело

Два сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга задержаны по подозрению в получении взятки. Спецоперация была проведена службой ФСБ при активном участии полицейских из подразделения собственной безопасности полицейского главка.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых, нечистоплотных борцов с коррупцией задержали вчера в 17:50 на улице Баторина в Екатеринбурге. Они подозреваются в получении 200 тысяч рублей. За эти деньги полицейские должны были способствовать прекращению проверки в отношении коммерческой компании.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Но пока в материалах фигурирует только один из задержанных оперативников УМВД. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ проводят мероприятия по изобличению сообщника подозреваемого, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

«В ходе начавшегося разбирательства, если вина будет доказана, задержанного не только с позором оперативно уберут из системы МВД, но и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности. А его непосредственных руководителей за недостаточно эффективную профилактическую работу с личным составом по антикоррупционной составляющей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщил Валерий Горелых.

В УМВД Екатеринбурга сейчас идет служебная проверка в рамках отстранения провинившихся сотрудников. По словам Горелых, с начала года по материалам сыщиков УСБ главка представители регионального СК возбудили порядка 30 уголовных дел за различные преступления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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