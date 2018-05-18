«Сидел в интернете и озверел»: 25-летний свердловчанин забил жену и спрятал в диван

Полиция и следственные органы Сысерти раскрыли безвестное исчезновение 22-летней местной жительницы. Разгадка оказалась трагичной: молодая женщина погибла по вине собственного супруга.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, несколько дней назад в полицию обратились родственники молодой женщины, встревоженные тем, что она не выходит с ними на связь. Дома ни ее, ни ее мужа не было. Сыщики выяснили, что в последнее время супруги часто ссорились, в частности, из-за того, что муж слишком много времени проводил за компьютером. Потом оказалось, что он спешно на такси уехал к отцу в Республику Татарстан. Это насторожило оперуполномоченных, они стали отрабатывать все возможные версии. В конце концов тело молодой женщины 1996 года рождения, завернутое в плед и полиэтилен, было обнаружено в диване в ее квартире. 14 мая муж женщины был задержан в Нижнекамском районе Татарстана и этапирован в Сысерть. «Что характерно, покидая место ЧП в надежде залечь на дно в другом субъекте нашей страны, глава семьи целую ночь провел в окружении трупа своей бывшей возлюбленной, а прежде чем ретироваться забрал с собой её обручальное кольцо и серьги. Теперь они ему, скорее всего, будут сниться всю оставшуюся жизнь», – отметил полковник Горелых.

В СУ СКР добавляют, что, по версии следствия, женщина погибла еще в ночь на 6 мая. Следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области ее мужу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы, осуществляются иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Сысерть, служба информации

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