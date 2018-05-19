Екатеринбуржцу отказали в автомобильной страховке, заявив, что он умер

Житель Екатеринбурга Евгений Школьников столкнулся с нетипичной ситуацией. Мужчина пришел в офис страховой компании, чтобы продлить договор ОСАГО на свой автомобиль, и узнал, что его уже целый год считают мертвым. Ошибка закралась в компьютерную систему страховщиков, и на этом основании Евгению отказали в переоформлении документов.

«В страховой компании ERGO милая девушка по имени Анастасия сообщила, что оказывается прошлогодний договор ОСАГО был расторгнут 5 мая 2017 года по причине моей смерти!!! И новый договор страхования автотранспорта она при всем своем желании заключить не может, потому их компьютерная система пишет, что я умер и исправить ничего нельзя», – сообщилекатеринбуржец в Фейсбуке.

При этом сотрудница фирмы отказалась выдать документ, подтверждающий отказ в страховке. Позднее в компании уточнили, что числится погибшим не сам Евгений, а его автомобиль. Причем ошибка произошла по вине сотрудника, который давно уволился.

«На мой логичный вопрос, на чем же я тогда ездил все это время, и вот приехал к ним, с ответом пока затруднились. Но пообещали продолжить поиск возможности убедить программу, что жив и я и мой транспорт», – написал мужчина. Подписчики рекомендовали ему подать в суд на компанию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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