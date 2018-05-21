В Екатеринбурге пройдет первый этап опрессовок

В Екатеринбурге сегодня начнется первый этап опрессовок. Он продлится с 21 по 25 мая включительно. Как уточнили в пресс-службе ЕТК, с 23:00 21 мая до 07:00 22 мая пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов через обратный трубопровод; с 00:00 до 06:00 23 и 24 мая пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов; с 9:00 до 17:00 25 мая в зоне Свердловской ТЭЦ пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов. Во всех случаях будет ограничена подача горячей воды потребителям, а до начала испытаний температура ее будет снижена до 40 градусов.

«На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс», – напомнили в ЕТК.

Там добавили, что без диагностики теплотрасс невозможно подготовиться к новому отопительному сезону.

Екатеринбург, служба информации

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