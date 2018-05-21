Екатеринбургу пообещали теплую неделю

Синоптики Росгидрометцентра сообщают, что новая неделя в Екатеринбурге будет теплой.

В понедельник днем ожидается до +18 градусов. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +6 градусов, но уже днем воздух прогреется до +20. Холодно будет и ночью со вторника на среду – только +8 градусов, но днем 23 мая будет тепло, ожидается +23 градуса. Ночью 24 мая синоптики прогнозируют +13 градусов, днем – до +26 градусов, однако возможен дождь. Не исключены осадки и в пятницу, 25 мая. В этот день резко похолодает, ночью – до +8, днем – до +15 градусов.

Аналогичную погоду специалисты Росгидрометцентра обещают и на выходные. По ночам в субботу и воскресенье будет +4…+5 градусов, днем в субботу +14, днем в воскресенье +18. Пройдут дожди.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.05.18

В Екатеринбурге пройдет первый этап опрессовок. / 21 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Еще 20 тысяч свердловчан остались без электроэнергии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»