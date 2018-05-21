В Свердловской области до сих пор не восстановили электроснабжение после урагана

В 16 населенных пунктах Свердловской области до сих пор не восстановлено электроснабжение после вчерашнего разгула стихии. Об этом «Новому Дню» сообщили в минэнергетики и ЖКХ региона. Всего гроза оставила без света 52 тысячи жителей 162 населенных пунктов в 33 муниципальных образованиях.

«В наибольшей степени стихия отразилась на Артинском, Сысертском, Белоярском, Невьянском, Пышминском, Камышловском, Талицком, Артемовском, Тавдинском городских округах, Первоуральске, Ревде, Михайловском, Красноуфимске, Ирбитском муниципальном образовании и городе Сухой Лог», – отметили в министерстве.

Сейчас энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. На помощь свердловским специалистам были вызваны бригады из Пермского края и Челябинской области. Штаб по обеспечению энергобезопасности продолжает действовать.

Екатеринбург, служба информации

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