Суд заставил заплатить «дочку» Газпрома за загрязнение водоемов Ивделя

Предприятие «Газпром трансгаз Югорск» оштрафовано на 80 тысяч рублей за незаконный сброс сточных вод на севере Свердловской области. Загрязняющие вещества попали в ручей Ольховка и болото, находившееся рядом.

Нарушения были выявлены в 2017 году специалистами Росприроднадзора во время плановой проверки. Установлено, что сброс стоков происходил с мая по сентябрь, при этом у предприятия не было специального разрешения.

По постановлению государственного инспектора РФ в области окружающей среды по УрФО «дочка» Газпрома была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, компании назначен штраф в 80 тысяч рублей.

Ивдельский городской суд подтвердил решение должностного лица. Адвокат «Газпром трансгаз Югорск» подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой поставил вопрос о малозначительности совершенного деяния. Однако при повторном рассмотрении дела основания для отмены ранее принятого решения не нашлось. Постановление сотрудника Росприроднадзора оставлено без изменения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.05.18

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