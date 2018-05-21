Жителя Югорска отправили в колонию за жуткое ДТП на ивдельской трассе

Житель города Югорска проведет два года в колонии-поселении. Он стал виновником аварии, в которой один человек погиб, еще один получил тяжкие травмы.

ДТП, о котором идет речь, случилось еще в ноябре 2015 года и первоначальный приговор виновнику был мягче. Житель Югорска Анатолий Масьянов около 10 часов утра 12 ноября 2015 года ехал из Екатеринбурга в сторону родного города на своем внедорожнике «Шевроле GM T 900». В районе 30 км дороги Ивдель – граница ХМАО он превысил скорость, несмотря на ограниченную видимость. Его автомобиль протаранил кроссовер Hyundai ix35. После столкновения Hyundai превратился в скомканную груду железа, у внедорожника помяло капот. В ДТП погиб водитель кроссовера, его пассажир получил тяжелые травмы.

Суд приговорил Масьянова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Однако гособвинитель посчитал приговор слишком мягким. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, вынесен приговор по апелляции. Наказание водителю-лихачу ужесточили, он проведет 2 года в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

Ивдель, служба информации

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