В полиции пока не могут дать оценку действиям водителя BMW, не поделившего тротуар с велосипедистом (ВИДЕО)

Действия водителя, избившего велосипедиста битой, полиция оценит в течение 10 дней. Инцидент, породивший острую дискуссию среди горожан, произошел в субботу: в сообществе «Типичный Екатеринбург» было опубликовано видео конфликта между водителем BMW и велосипедистом. На видео автомобиль объезжает пробку по тротуару, а молодой человек не дает ему этого делать, преграждая путь велосипедом. Впрочем, водителя BMW это не останавливает: резко стартуя, он проезжает по велосипеду, а пассажир машины бьет велосипедиста палкой (или битой).

В ГИБДД Екатеринбурга пояснили, что сейчас рассматривают вид административного наказания для водителя за езду по тротуару. Пока решение не принято. В МВД по Екатеринбургу также решают вопрос характеристики хулиганских действий водителя, решение должно быть вынесено в течение 10 дней.

Между тем, авторы комментариев к видео удивляются «легкости» в квалификации этого инцидента. «По факту произошедшее можно квалифицировать как «оставление места ДТП» со всеми вытекающими санкциями. А также «наезд на пешехода» на тротуаре. Есть и те, кто считает водителя иномарки правым и считает, что нужно было «велосипедиста увезти в багажнике». В свою очередь, другой пользователь охарактеризовал такое поведение как «скотское и быдло». Точку в споре сообщества должны поставить решения таких структур, как ГИБДД и МВД.

Екатеринбург, служба информации

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