В Академическом в одном из кварталов высадили липовую аллею

В нулевом квартале Академического района высадили липовую аллею. Довольно крупные деревья были привезены из питомника в Центральной России, некоторые уже стоят с зеленой листвой.

Как сообщает сайт района akademekb.ru, аллею из более 20 лип высадила компания «РСГ-Академическое» согласно проекту озеленения территории, примыкающей к Преображенскому парку. Липы были привезены из питомника, расположенного в Центральной России, поэтому на некоторых деревьях зеленые листочки распустились раньше, чем на тех, что давно растут на Урале.

Новая липовая аллея появилась в нулевом квартале, по сути – на границе с будущим Преображенским парком. Добавим, что это не первая аллея из лип в Академическом. Ранее застройщик уже высадил 25 деревьев во втором квартале, они успешно прижились и продолжают расти.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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