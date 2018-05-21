Диспансеризацию перенаправляют на борьбу с раком: в Екатеринбурге злокачественные опухоли находят у молодых

В Екатеринбурге медики решили изменить подход к диспансеризации. Поскольку труднее всего привлекать к осмотрам людей трудоспособного возраста, то для них придумали специальные «зеленые коридоры». Каждую среду с 15:00 до 17:00, а также каждую последнюю субботу месяца с 09:00 до 15:00 работающие екатеринбуржцы могут пройти диспансеризацию в поликлинике по месту прописки или к которой они прикреплены. Как обещают врачи, на обход всех кабинетов уйдет около часа.

Заместитель начальника Управления здравоохранения по оказанию помощи взрослому населению Светлана Хохлова объясняет, что программа диспансеризации, которая работает в России с 2013 года, позволила снизить смертность и инвалидность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, но с онкозаболеваниями по-прежнему плохие тенденции. «По Екатеринбургу в 2017 году смертность составила 10,7 промилле – то есть 10 человек на 1000 населения. Это достойный показатель, и мы им гордимся, идет снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также от травм и отравлений. Здесь вклад диспансеризации тоже есть. Но вот по онкологии порадоваться не можем – здесь заболеваемость и смертность не имеют тенденции к снижению, только к росту, это всемирный тренд. Поэтому мы и приглашаем людей на диспансеризацию, наша задача – выявление на ранних стадиях и лечение», – говорит она.

По словам заместителя главврача по амбулаторно-поликлиническому разделу работы ЦГБ№3 Анастасии Канюковой, в 2017 году в рамках диспансеризации только на базе этой больницы было выявлено 120 пациентов с опухолями. «Причем два злокачественных образования были обнаружены у людей в возрасте от 21 до 39 лет. Пациенты не жаловались ни на что, – отмечает она. – В рамках диспансеризации мы выполняем маммографию у женщин старше 39 лет. За 2017 год было выявлено 18 случаев патологий молочной железы на 1-2 стадии, то есть тогда, когда мы можем вылечить пациентку полностью».

Прежде всего, гражданам необходимо прийти на прием к терапевту, который попросит ответить на вопросы в анкете, чтобы выявить факторы риска, измерит рост, вес, объем талии, артериальное давление. Затем – экспресс-анализы крови на уровень глюкозы и холестерина, а также тестирования на количество углекислоты в выдыхаемом воздухе и на объем легких. После – флюорография, а также, в зависимости от возраста и пола, к списку могут добавиться электрокардиограмма, маммография, и так далее. Получить заключение врача можно сразу же, если не потребовалось дополнительных анализов, которые могут готовиться до нескольких недель. В противном случае, придется прийти еще раз. Если патологий не выявлено, диспансеризацию можно считать завершенной, если они нашлись, потребуется третье посещение. Возможно, будут назначены дополнительные исследования, консультации, чтобы выбрать тактику лечения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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