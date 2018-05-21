Полиция Екатеринбурга приготовилась ловить «пьяные бантики»

Екатеринбургские полицейские подготовились охранять порядок в день последнего звонка, который в этом году пройдет 23 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, участие в празднике примут 19 081 выпускников, из них 12 593 – ученики 9 классов и 6 488 – 11 классов.

За каждой школой будут закреплены сотрудники органов внутренних дел из числа руководства отделов полиции. На прилегающих территориях будут дежурить сотрудники ППС. Также полиция будет наблюдать за традиционными местами гуляний – ЦПКиО им. Маяковского, Историческим сквером, площадью 1905 года, окрестностями ККТ «Космос», парком Победы.

Сотрудники полиции напоминают будущим выпускникам, а также их родителям, что нетрезвых школьников будут доставлять в ближайший отдел ОВД. Родителей пьяных подростков ожидает административная ответственность.

Обеспечение охраны общественного порядка 23 мая находится под личным контролем начальника УМВД по Екатеринбургу полковника полиции Сергея Кулагина.

Екатеринбург, служба информации

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