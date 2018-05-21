В Нижнем Тагиле из-за окурка в постели погибли три человека

Сегодня рано утром в частном секторе Нижнего Тагила произошел пожар, загорелся дом на улице Дальней в микрорайоне Новая Кушва. После тушения огня пожарные обнаружили под завалами тела трех человек. По факту трагедии начата доследственная проверка.

Полиция и следователи установили личности погибших – это хозяйка дома Светлана Марченко 1957 года рождения, ее 37-летний сын Андрей Кузнецов и 28-летний Илья Ложкин. По предварительным данным, накануне пожара все трое перекапывали огород, а вечером распивали спиртные напитки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, признаков насилия на телах погибших не обнаружено, но для определения точной причины смерти погибших проводятся судебно-медицинские экспертизы.

«В настоящее время органами внутренних дел во взаимодействии со следователями СК и специалистами МЧС устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия, отрабатываются различные версии ЧП. По одной из них причиной возгорания могло стать курение в постели. Очаг возгорания находился на кровати, где спал сын хозяйки», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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