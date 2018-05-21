В Карпинском детсаду отравились малыши: четверых заболевших положили в больницу

Шестеро малышей из детского сада в Карпинске подхватили кишечную инфекцию, четверых детей пришлось отправить на лечение в больницу.

Шестерым детям потребовалась помощь медиков из-за болей в животе, рвоты, недомогания. Все они посещают детсад № 23 в Карпинске, трое сейчас находятся на стационарном лечении в Карпинске, один на амбулаторном, еще один ребенок лежит в больнице Краснотурьинска. «По предварительным данным, у двоих детей по результатам проведенных анализов диагностирована ротавирусная инфекция (результаты анализов готовы). Предварительно у троих детей диагностирован гастроэнтерит (результаты их анализов пока не готовы). Точная причина ухудшения состояния здоровья детей будет определена по готовности необходимых анализов», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В прокуратуре отметили, что выясняются обстоятельства, при которых дети заболели, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Однако сейчас образовательное учреждение продолжает работать.

Карпинск, служба информации

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