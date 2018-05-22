В Кольцово ночью загорелись три автомобиля

Сегодня ночью в районе Кольцово на стоянке сгорели три автомобиля. У одного из них полностью выгорели кузов и салон, два других подлежат восстановлению.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03:31. На улице Авиаторов на автостоянке горели Mitsubishi Pajero Sport, «Таврия» и Ford Focus. У первого авто полностью выгорел салон, у двух других повреждены в основном внешние детали, машины подлежат восстановлению. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек. Огонь потушили в течение 4 минут.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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