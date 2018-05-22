В Нижнем Тагиле посадили узбека, который за взятку хотел вытащить из тюрьмы брата

В Нижнем Тагиле к сроку в колонии приговорен гражданин Узбекистана. За взятку в 30 тысяч рублей он надеялся «договориться» с полицейскими об освобождении своего брата, который нарушил закон.

Сотрудники полиции 18 января задержали мужчину по подозрению в покупке и хранении наркотиков без цели сбыта. На следующий день в полицию пришел 38-летний гражданин Республики Узбекистан Комилжон Миртожиев. В ходе личного приема у заместителя начальника ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» он передал полицейскому 30 тысяч рублей. При этом, как указывают в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, заместитель начальника отдела полиции действовал в рамках оперативного эксперимента. Денежные средства подсудимый положил под находившиеся на рабочем столе служебные документы. Деньги нашли, изъяли и заключили мужчину под стражу.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного действия». Узбек свою вину признал, дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил Комилжону Миртожиеву наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 30 тысяч рублей изъяли в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 22.05.18

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