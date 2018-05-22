В выходные трамваи не будут ходить на Вторчермет и Керамику (СХЕМА)

В предстоящие выходные, 26 и 27 мая, трамваи днем не будут ходить на Вторчермет и Керамику. На перекрестке Титова и Сухоложской будут ремонтировать трамвайные пути. Изменения коснутся шести маршрутов.

«Для проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Титова и Сухоложская закрывается движение трамваев на участке от ул. Фучика до конечных станций «Вторчермет» и «Керамическая» 26 и 27 мая с 9 до 17 часов», – сообщается сегодня на сайте ЕМУП ТТУ.

Трамваи №1, 14, 15, 25, 27, 34 изменят маршруты: вагоны пойдут до станции Ботаническая и в Южное депо.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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