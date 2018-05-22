Бизнесмена, продававшего квартиры в домах на землях ИЖС, нашли мертвым

В Екатеринбурге мертвым обнаружен глава строительной компании «Уральская крепость» и одноименного центра недвижимости Дмитрий Максимов, который пропал минувшей зимой. Тогда его даже пытались искать с помощью волонтеров «Лиза Алерт». Как выяснилось, труп был найден еще 13 мая в пролеске на окраине города на улице Коммунистической. По факту смерти девелопера было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

При жизни Максимов не раз становился объектом внимания силовиков. Дело в том, что его компания была одной из тех, что строили многоквартирные дома на землях, предназначенных для индивидуального жилого строительства (ИЖС). Бизнесмен не просто строил многоквартирники там, где нельзя, но и продавал в них квартиры, зная, что это незаконно. Так было, например, с трехэтажным домом в переулке Татарском. Квартиры в нем Максимов продавал очень дешево – около 1-1,5 млн рублей. По иску администрации Екатеринбурга здание было признано незаконно построенным и снесено.

Такая же судьба постигла т. н. Дом пенсионера – еще одну малоэтажку на несколько квартир, построенную на улице Линейной, тоже на землях ИЖС. Здание было примечательно тем, что оно стало одним из инструментов в предвыборной кампании Российской партии пенсионеров, в которой состоял Дмитрий Максимов. Он баллотировался в екатеринбургскую гордуму в 2013 году, но мандат получить не смог, а здание год спустя было также снесено. Максимов оставил людей без денег, а кого-то – и без единственного жилья.

Фото со страницы Дмитирия Максимова в фейсбуке

Примечательно, что договоры на продажу квартир заключались не от компании «Уральская крепость» и вообще не от юридического лица, а от «физика» – самого Максимова. Адвокаты Максимова апеллировали к тому, что он не строил квартиры, а «заключал договоры инвестирования объекта недвижимости». «Максимов как застройщик должен был собственными и привлеченными силами построить жилой дом, а после завершения строительства передать долю в указанном доме, размер которой определялся в каждом конкретном случае, инвестору», – говорится в одном из судебных актов.

При этом, по одним данным, он не был подозреваемым по уголовным делам, а проходил лишь в качестве свидетеля. По другим, Максимов все же был подозреваемым в незаконном предпринимательстве и самоуправстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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