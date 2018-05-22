В Екатеринбурге горит жилой дом: эвакуированы 17 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге загорелся жилой дом около парка Маяковского. Эвакуировано 17 человек, из них двое – дети.

Пожар в жилом доме

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» очевидцы, огонь охватил квартиру на пятом этаже в доме по адресу: Щорса, 24, менее часа назад. Примечательно, что еще до приезда пожарных с возгоранием пытались справиться жители квартиры на четвертом этаже. «Соседи снизу набирали ведро воды и закидывали ее наверх», – рассказали свидетели пожара. Эффективность такого тушения, судя по всему, оказалась невысокой.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области отметили, что сообщение о пожаре поступило в 10:44. К настоящему моменту огонь потушен, идет проливка и разбор конструкций.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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