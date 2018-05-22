Внеочередное заседание ЕГД пройдет 24 или 25 мая

Депутаты гордумы Екатеринбурга проголосуют за отставку Евгения Ройзмана на внеочередном заседании городской думы. Дата будет назначена на закрытом совещании, которое проходит прямо сейчас. Для принятия решения о сложении полномочий главы Екатеринбурга и председателя думы требуется простое большинство думы, то есть 19 голосов. Сам Ройзман уверен, что депутаты без проблем отпустят его.

По словам Константина Киселева, внеочередное заседание думы пройдёт либо 24, либо 25 мая. Он заявил, что решения на совещании снова принимаются с нарушением регламента ЕГД и впоследствии могут быть оспорены. Так, депутаты вновь пытаются внести в повестку вопрос о поправках в устав, ставших причиной отставки Ройзмана, без одобрения комиссии по местному самоуправленю. Председатель комиссии Анатолий Шарапов собирает заседание только 28 мая.

Константин Киселев также заявил, что если поправки в устав о конкурсной системе избрания мэра не будут приняты в июне, он выйдет с предложением о назначении выборов по действующей схеме – то есть проведение прямых выборов главы города. «Прокуратура может заявить протест, но его будет рассматривать суд», – подчеркнул депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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