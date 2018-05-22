В Асбесте загорелась квартира, где находились четверо детей (ФОТО)

В Асбесте сегодня загорелась квартира, где находились четверо детей и их мать. Пожарные вытаскивали пострадавших из огня через окно.

Пожар произошел в многоэтажке, на втором этаже. Огонь вспыхнул в комнате, где играли дети, загорелся диван. Их мать в это время находилась в другой комнате. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, о ЧП сообщили соседи, которые увидели дым из окна. Приехавшие пожарные начали эвакуацию, в квартире было сильное задымление. Из окна вытащили женщину и четверых детей, один ребенок смог до приезда пожарных выбежать из квартиры. В огне пострадала двухлетняя девочка, она получила ожоги и находится в больнице. Судя по всему, причиной пожара стала детская шалость.

«С начала 2018 года в Свердловской области при пожарах погибли уже 8 детей (за аналогичный период прошлого года – 5 детей), 23 ребенка получили ожоги и травмы (в прошлом году за это время – 12 детей). Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает взрослых задуматься об ответственности за жизнь и здоровье детей! Занимаясь хозяйственными делами, не стоит забывать, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе – взрослые, должны знать, где он и с кем играет. Если речь идет о маленьких детях, здесь совет один: не оставляйте их без присмотра даже на несколько минут», – напомнили в МЧС.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 22.05.18

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