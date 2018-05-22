В Екатеринбурге штормовой ветер снес мусорный бак на припаркованные автомобили (ФОТО)

В жилом комплексе на улице Чкалова, 231, из-за разгула стихии оказался заблокирован выезд из двора.

Как сообщают местные жители, сильный ветер опрокинул мусорные баки и ограждения. Конструкция упала на припаркованные рядом машины. В результате автомобилисты теперь не могут проехать с улицы к жилым домам.

Напомним, в Свердловской области продлено штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют порывы ветра до 25 м/с в ближайшие часы. Во время урагана спасатели рекомендуют жителям держаться подальше от строений, высоких столбов, деревьев и опор линий электропередачи. Укрыться от ветра можно под мостом или в подвале, но ни в коем случае нельзя залезать на крышу или прятаться на чердаке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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