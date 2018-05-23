Из Дома контор валит густой дым, но «пожара нет» (ФОТО)

Сегодня около девяти часов утра в Екатеринбурге прохожие могли наблюдать, как из здания Дома контор на углу улиц 8 Марта и Малышева валят густые клубы белого дыма.

Дверь здания была открыта, ее придерживала женщина в темных очках, которая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» о том, что происходит, какова причина пожара и вызвали ли пожарных, ответила: «Всё хорошо, пожара нет». Огня при этом действительно было не видно, неприятного запаха не ощущалось, из здания никто не выходил и не выбегал.

Тем не менее в здание никого не пускали, люди ждали, когда закончится «проветривание» помещения, на улице. В 09:20 задымление прекратилось, всем разрешили пройти к своим рабочим местам.

Екатеринбург, служба новостей

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