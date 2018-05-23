Спрос на лаборатории огромный, инноваторы есть, надо расширяться – в технопарке «Университетский» открылась конференция изобретателей России (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на площадке технопарка «Университетский» прошла конференция изобретателей. Открывать ее в уральскую столицу прилетел председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон Ищенко. Задача, которую ставит конференция, – отладить взаимодействие и сотрудничество властей, научных организаций, промышленников.

Конференция изобретателей в технопарке «Университетский»

«В 80-е годы организация изобретателей насчитывала 14 миллионов членов, больше – только коммунистическая партия. Сейчас мы делаем все, чтобы эту славу вернуть, – говорит Антон Ищенко. – Мы собираем «мозги», конструкторов, инноваторов, даем им возможность развернуться и активно творить. Задачи у организации все те же – снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда, импортозамещение, и сейчас добавилась новая – разработка промышленных товаров. Раньше не умели продавать изобретения, сейчас экономический вектор другой. Будем перестраиваться».

Площадками для воплощения таких идей должны становиться технопарки. «Университетский» уже забит под завязку и явно требует расширения. «Резидентам уже давно тесно в тех корпусах, которые есть сейчас. Вопрос о расширении парка стоит ребром, – говорит первый заместитель генерального директора технопарка «Университетский» Сергей Демаков». – Надеемся летом начать строительство новых корпусов. Новые помещения будут предназначены для производственных цехов и лабораторий. По словам Сергея Демакова, первый корпус новой очереди планируется закончить уже к середине следующего года. Там разместят свое производство нынешние резиденты и появится возможность заселить новых. Всего планируется построить шесть новых производственных корпусов.

«Университетский» – представитель Сколково в регионе. Подобных технопарков – представителей Сколково сейчас всего три – в Челябинске, Новосибирске и Екатеринбурге. В ближайшее время только еще два технопарка могут стать представителями Сколково в своем регионе. Сегодня в «Университетском» 41 компания-резидент. Сферы у инноваторов разные: КБ «Старт» разрабатывает технические решения для беспилотных летательных аппаратов, работает с военными и авиацией, «Роботология» – детские конструкторы, развивающие мышление, «Постэкс» занимается автоматизацией производств. Есть и другие.

В апреле технопарк подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства Свердловской области о создании информационной системы, базы конструкторской документации запасных частей, узлов и агрегатов. Инжиниринговый центр «Университетского» уже стал палочкой-выручалочкой для сельскохозяйственной техники.

«Машины и агрегаты имеют свойство ломаться, и если брать, например, сельское хозяйство, где в страду счет идет на часы, то выход из строя комбайна или косилки может сказаться фатальным образом на результатах всей работы. Заказывать за рубежом дорого и долго. Нам приносят деталь, мы разрабатываем образец, описываем технические параметры, необходимые для завода-изготовителя, отливаем мастер-образец, а затем в некоторых случаях отдаем непосредственно на предприятие, которое изготавливает нужную деталь, в некоторых – у заказчиков уже есть производство-исполнитель, ему просто необходима документация, чтобы сделать запчасть, – рассказал специалист инжинирингового центра Антон Скороходов. – Заказчики – и АПК, и предприятия горной, строительной отраслей. Сейчас речь идет уже о создании полноценной базы разработанных деталей, чтобы можно было зайти в нее, выбрать нужные чертежи и заказать. То самое импортозамещение в действии». Как печатают детали – смотрите на видео.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

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