Суд обязал каменских чиновников построить газовую котельную в Первомайском

Суд обязал администрацию Каменского городского округа построить газовую блочную котельную в поселке Первомайский. Срок исполнения решения – два года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в нарушение федерального закона в Первомайском нет схемы теплоснабжения. Начиная с 2009 года в многоквартирных домах устанавливались электрокотлы, подключенные к внутридомовым инженерным системам отопления. Но приборы не были переданы на баланс организаций ЖКХ. Фактически деньги на обслуживание и ремонт котлов не выделяются, что негативно сказывается на системе отопления жилых домов, поясняют в прокуратуре.

«Неисполнение органом местного самоуправления требований федерального законодательства в сфере теплоснабжения создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушает права граждан на бесперебойное обеспечение теплом, тем самым угрожая безопасности жизни и здоровья жителей поселка Первомайский», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура через суд потребовала от администрации Каменского округа профинансировать разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по установке газовой блочной котельной в поселке. Исковые требования Каменским районным судом были полностью удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения взято прокуратурой района на особый контроль.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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