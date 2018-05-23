Вокруг стадиона в Екатеринбурге запретили стоянку и парковку, работают эвакуаторы

Автолюбителей Екатеринбурга предупреждают, что перед чемпионатом мира по футболу на многих улицах вокруг стадиона остановка и парковка запрещены. Знаки будут установлены на 19 участках. Эвакуаторы уже начали вывозить припаркованные машины с некоторых из них.
Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, городской центр организации движения устанавливает знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах, приближенных к Центральному стадиону. По словам местных жителей, на некоторых участках парковать запретили уже несколько недель назад, там регулярно работают эвакуаторы. Водителей просят быть внимательными.
Всего закрытых участок будет 19:
– Токарей от Шаумяна до Готвальда
– Металлургов от Заводской до Репина
– Гурзуфская от Токарей до Московская
– Куйбышева от Московской до Шейнкмана
– Посадская от Пальмиро Тольятти до Репина
– Радищева от Гурзуфской до Хохрякова
– Малышева от Московской до 8 Марта
– Попова от Репина до Хохрякова
– Татищева от Заводской до Репина
– проспект Ленина от Репина до 8 Марта
– переулок Пестеревский от Репина до Шейнкмана
– переулок Медиков от Малышева до Попова
– Ключевская от Заводской до Токарей
– Московская от Пальмиро Тольятти до переулка Северный
– ВИЗ-бульвар от Репина до Мельникова
– Кирова от Заводской до Мельникова
– Долорес Ибаррури от улицы Кирова до улицы Мельникова
– Крауля от Заводской до Токарей
– Анри Барбюса от Крылова до Пирогова.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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