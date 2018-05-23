Вокруг стадиона в Екатеринбурге запретили стоянку и парковку, работают эвакуаторы

Автолюбителей Екатеринбурга предупреждают, что перед чемпионатом мира по футболу на многих улицах вокруг стадиона остановка и парковка запрещены. Знаки будут установлены на 19 участках. Эвакуаторы уже начали вывозить припаркованные машины с некоторых из них.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, городской центр организации движения устанавливает знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах, приближенных к Центральному стадиону. По словам местных жителей, на некоторых участках парковать запретили уже несколько недель назад, там регулярно работают эвакуаторы. Водителей просят быть внимательными.

Всего закрытых участок будет 19:

– Токарей от Шаумяна до Готвальда

– Металлургов от Заводской до Репина

– Гурзуфская от Токарей до Московская

– Куйбышева от Московской до Шейнкмана

– Посадская от Пальмиро Тольятти до Репина

– Радищева от Гурзуфской до Хохрякова

– Малышева от Московской до 8 Марта

– Попова от Репина до Хохрякова

– Татищева от Заводской до Репина

– проспект Ленина от Репина до 8 Марта

– переулок Пестеревский от Репина до Шейнкмана

– переулок Медиков от Малышева до Попова

– Ключевская от Заводской до Токарей

– Московская от Пальмиро Тольятти до переулка Северный

– ВИЗ-бульвар от Репина до Мельникова

– Кирова от Заводской до Мельникова

– Долорес Ибаррури от улицы Кирова до улицы Мельникова

– Крауля от Заводской до Токарей

– Анри Барбюса от Крылова до Пирогова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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