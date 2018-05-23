В центре Екатеринбурга 1 июня ограничат продажу алкоголя

В Екатеринбурге в День защиты детей ограничат продажу алкоголя. Под временный запрет попадут магазины в непосредственной близости от Исторического сквера, где пройдут мероприятия с участием детей и подростков.

Как следует из постановления главы администрации города, 1 июня основные торжества в честь Дня защиты детей пройдут с 10 до 15 часов на Плотинке. Состоится праздничное шествие 900 школьников и 200 спортсменов, концерт, а также выставка техники МЧС.

На время проведения праздника, а также на несколько часов до и после в центре города будет действовать запрет на продажу алкоголя. Под ограничения попадают предприятия торговли в границах улиц Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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