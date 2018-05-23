Хлопок газа почти обрушил жилой дом в Ревде, есть пострадавший (ФОТО)

Деревянный жилой дом в Ревде на улице Чапаева чуть не обрушился в результате хлопка газовоздушной смеси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, ЧП случилось сегодня в 12:05. Повреждены деревянные перекрытия, перегородки, стена дома. Возгорания удалось избежать. Молодой человек 2000 года рождения (по информации СУ СКР), находившийся в момент происшествия в доме, сумел выбраться самостоятельно, но получил травмы, сейчас он в больнице.

В настоящее время 8 пожарных проводят разбор завалов. Всего на месте происшествия работают 24 человека (пожарные, полиция, медики, работники горгаза), 7 единиц техники.

Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 23.05.18

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