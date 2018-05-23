Екатеринбуржец засудил чиновников за упавшее на его автомобиль дерево

Житель Екатеринбурга выиграл иск против администрации Октябрьского района и получил компенсацию за то, что на его автомобиль упало дерево.

В августе прошлого года Эдуард И. припарковал свою «Дэу Нексия» около гимназии № 94 на улице Бажова. Когда мужчина вернулся к машине, его ждал неприятный сюрприз. Автомобиль был смят упавшим деревом и не подлежал восстановлению.

Горожанин решил взыскать материальный ущерб с районной администрации, ответственной за содержание зеленых насаждений. Сумма ущерба рассчитывалась из разницы между рыночной ценой поврежденного автомобиля и стоимостью годных остатков – получилось чуть более 50 тысяч рублей.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истца. Кроме указанной суммы, с ответчика были взысканы расходы на экспертную оценку, оплату услуг представителя и госпошлина – в общей сумме 70 тысяч рублей. В компенсации морального вреда в размере 6 тысяч рублей суд екатеринбуржцу отказал.

Представители районной администрации пытались оспорить решение в Свердловском областном суде. Они указывали, что упавшее дерево не имело признаков аварийности, и случившееся с автомобилем истца можно считать несчастным случаем. Также ответчик настаивал, что администрации районов напрямую не выполняют функции по содержанию уличных деревьев.

Однако сам факт закрепления за районом земельного участка, на котором росло злосчастное дерево, не оспаривался. Судебная коллегия пришла к выводу, что именно ненадлежащее выполнение обязательств ответчика и стало причиной инцидента. Апелляция осталась без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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