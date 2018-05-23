«Мегафон» презентовал новые тарифы для бизнеса – с кэшбэком и бесплатными входящими в Европе

Мобильный оператор «Мегафон» презентовал новую тарифную линейку для корпоративных клиентов «Управляй!», которая состоит из четырех пакетов: «Управляй! Руководитель», «Управляй! Менеджер», «Управляй! Специалист» и «Управляй! Эксперт».

«На основе анализа больших данных, в результате масштабного исследования мобильного поведения более чем миллиона корпоративных абонентов, мы создали самый продвинутый на рынке тариф-конструктор «Управляй!». Предлагаем корпоративным клиентам единую географию услуг – звонки, sms и мобильный интернет по России, а также полный комплекс новых сервисов, которые помогут эффективному развитию бизнеса тех, кто выбирает «Мегафон», – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» на Урале Инна Смирнова.

В новой тарифной линейке есть пять ключевых нововведений. Во-первых, интернет-сервисы с обнуленным трафиком – в зависимости от тарифа клиентам предоставляется безлимит на мессенджеры, карты, почту, соцсети или облачные хранилища. Во-вторых, несгораемые бонусы – возврат средств от суммы счета за предыдущий месяц, которые можно потратить на дополнительные услуги – «Мегафон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров». В-третьих, возможность индивидуальной настройки тарифа с оптимальным для абонента соотношением минут и гигабайт без изменения абонентской платы. В-четвертых, в пакеты «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе. Наконец, в-пятых, возможность персонального бюджета, который позволяет сотруднику, пользующемуся корпоративным тарифом, дополнительно подключать необходимые услуги, оплачивая их со своего персонального счета.

Екатеринбург, служба информации

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