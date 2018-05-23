На Среднем Урале растет число разбоев и киберпреступлений

В Свердловской области в первые четыре месяца этого года несколько снизилась преступность – зарегистрировано на 3,5 % меньше нарушений закона, чем в прошлом году. Однако серьезно выросло число киберпреступлений и разбоев на улицах.

Статистику по преступлениям, совершенным в январе-апреле этого года в Свердловской области, обнародовали в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, за четыре месяца в городах и поселках городского типа было зарегистрировано 15 680 преступлений, в селах – 1 986 преступлений. За это время по вине преступников погибли 264 человека (рост на 0,8 %), 418 получили тяжелые травмы (падение на 14,7 %). Среди всех погибших 61 человек – это жители сел, 23,1 %. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных сократился в январе-апреле 2017 года до 23,9 %.

Почти половина всех преступлений в регионе – это хищения чужого имущества, то есть кражи, мошенничества, растраты, грабежи, разбои. С использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств было совершено 80 преступлений (– 14,9 %). По сравнению с январем-апрелем 2017 года на 2,4 % сократилось число преступлений экономической направленности. На 10,7 % было выявлено меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В январе-апреле 2018 года зарегистрировано 7 преступлений террористического характера (– 30 %) и 17 преступлений экстремистской направленности (– 55,3 %).

Более чем вдвое выросло число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В общественных местах было совершено 6 719 преступлений, их в целом стало меньше на 7,2 %, в скверах и парках стали реже грабить, но разбойные нападения совершались чаще на 41,7 %.

По статистике прокуроров, чуть чаще преступления стали раскрывать – на 5 %, раскрыто 11 067 дел.

Екатеринбург, служба информации

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