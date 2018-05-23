Спор о 100 метрах коммунальных сетей стоил Водоканалу почти 75 миллионов (ВИДЕО)

История о многолетней тяжбе жильцов дома по адресу: Волгоградская, 202а, в Екатеринбурге с МУП «Водоканал» началась с банального засора в канализационном колодце, расположенном неподалеку. Сразу же затопило подвал многоэтажки, воду остановили, вызвали ремонтную бригаду Водоканала. Однако ремонтники заявили: «Эти сети не наши». И прочищать засорившийся колодец не стали. Действительно, место засора находится в 100 метрах от дома. Жильцам пришлось вызывать частную сантехническую организацию, работы обошлись им в 20 тысяч рублей. Дом небольшой, всего на 60 квартир, траты распределили между жителями. Но настоящие проблемы начались по окончании действия договора с Водоканалом о холодном водоснабжении и водоотведении. Как рассказал председатель ТСЖ «Волгоградское – 202» Игорь Ефремов, жильцы настаивали на включении в договор обслуживание труб, идущих от дома до злополучного колодца. МУП «Водоканал» отказывался сделать это, предлагая принять спорные метры сетей на баланс дома. По решению жителей было написано обращение в УФАС.

Жильцы выиграли суд у Водоканала

Специалисты УФАС, изучив заявление, сочли действия МУПа, в частности, попытку переложения на ТСЖ ответственности за коммунальные объекты, нарушающим ч. 1 ст. 10 «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением», и конкретно п. 3 – «Навязывание контрагенту заведомо невыгодных условий». Кроме того, усмотрели в данном акте нарушение п. 8 правил содержания дома, оговоренных в постановлении правительства № 491. Ведомство выдало предупреждение МУПу и предписало до 5 апреля 2016 года прекратить волокиту с подписанием договора. Нужно отметить, что п. 8 постановления правительства № 491 специально оговаривает именно такие спорные случаи о «границах эксплуатационного участка», трактуя действия ресурсоснабжающих предприятий как заведомо невыгодные для потребителя.

МУП «Водоканал» направило письмо об исполнении вынесенного предупреждения, однако УФАС, посчитав, что предупреждение не возымело действия, приняло решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Водоканал оспорил решение и предписание антимонопольного органа в суде. Арбитражные суды трех инстанций подтвердили законность и обоснованность решения и предписания Свердловского УФАС России. Верховный суд Российской Федерации также отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.

26 апреля 2018 года Свердловское УФАС России признало предприятие МУП «Водоканал» виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ, и назначило ему административное наказание в виде штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674,17 рублей.

Как объяснили ситуацию в МУПе, спорный участок коммуникаций – 100 метров сети ХВС и 100 метров сети водоотведения, оба диаметром 100 мм, были в статусе «балансодержатель не определен». Застройщик здания «Новый дом» не передал их на баланс в соответствии с установленной процедурой. Таким образом, не была определена организация, которая отвечала бы за содержание этих сетей. Данное поведение застройщиков никак не наказуемо с точки зрения законодательства, и, как констатировали в Водоканале, практика эта стала достаточно распространенной, потому что процедура передачи сложная и растянута во времени. Сейчас, по решению УФАС, расходы Водоканала на содержание этих участков, будут включаться в тариф на оплату ХВС. Штраф разделен на транши, выплаты уже практически завершены.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 23.05.18

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