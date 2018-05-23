ГИБДД грозит закрыть разбитые дороги в Горноуральске и Асбесте

Свердловская Госавтоинспекция заявила о критичном состоянии дорог в Горноуральском городском округе. Муниципальным властям выдано предписание привести автомобильные трассы в порядок до 1 июня. В противном случае ГИБДД серьезно ограничит маршруты рейсовых автобусов, а перевозка детей по опасным дорогам будет запрещена.

Значительные дефекты дорожного полотна и отсутствие дорожных знаков сотрудники ГИБДД обнаружили на улице Краснознаменная в селе Лая, а также автодорогах Лая-Балакино и подъезд к поселку Горноуральский. Также в черте населенного пункта нет тротуаров и наружного освещения. В ведомстве напомнили, что в апреле прошлого года на участке дороги к селу Лая опрокинулся мотоцикл, водитель получил тяжелейшие травмы. Причиной ДТП стали неудовлетворительные дорожные условия.

Аналогичная проблема с дорогами в Асбесте. Госавтоинспекция обвиняет местные власти в бездействии. «Несмотря на неоднократные визиты, рабочие встречи, совещания сотрудников ГИБДД, министерства транспорта Свердловской области, дорожная деятельность в городе не улучшается и оценивается крайне неудовлетворительно. Путепровод на въезде с региональной дороги, соединяющий Асбест, поселки Малышева и Рефтинский, доведен до аварийного состояния. С 2017 года Госавтоинспекция неоднократно обращала внимание на разрушенные ограждения, но работы не были проведены надлежащим образом. Косметический (ямочный) ремонт скрывает аварийное состояние дороги», – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Дорожные полицейские вместе с прокуратурой несколько раз требовали ограничить движение общественного транспорта и тяжелых грузовиков на дороге, но глава Асбеста Наталья Тихонова игнорировала сообщения ведомств. Госавтоинспекция составила протокол в отношении администрации города, материалы направлены в суд.

Как сообщили в пресс-службе ведомстве, с начала мая было выявлено более 9 тысяч дорожных недостатков, выписано 794 предписания, за неисполнение которых составлено 22 административных протокола. За грубые нарушения в содержании дорог по ст. 12.34 КоАП РФ составлено 436 протоколов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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