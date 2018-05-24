В Нижнем Тагиле посадили организатора финансовой пирамиды

В Нижнем Тагиле осудили организатора финансовой пирамиды. Поверив обещаниям приумножить капитал, своих денег лишились шесть человек, мошенник обогатился на 650 тысяч рублей.

Делец из Нижнего Тагила Сергей Алфимов занимался мошенничеством недолго, с января по апрель 2014 года. Этого хватило, чтоб лишить граждан 650 тысяч рублей. Схема его работы была классической для финансовой пирамиды: он проводил бесплатные презентации и тренинги, где рассказывал о якобы прибыльном проекте. При этом он говорил, что его проект – это бонусная программа интернациональной финансовой компании (где он на самом деле работал, но которая отношения к его делу не имела). Доверчивым людям предлагалось купить место в проекте за 2 тысячи евро и ждать дохода. Алфимов зарегистрировал сайт, где показывал презентацию проекта, демонстрировал вступившим в «бизнес» людям положение в иерархии, проценты и суммы дохода. Участникам проекта предоставлялась учетная запись, логин и пароль для доступа к сайту. Мошенник работал в компании сообщников, они не установлены, их дело выделено в отдельное производство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Алфимова судили и признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Организатор финансовой пирамиды проведет 3 года в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации

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