На Урале к реальному сроку приговорены расхитители могил

В Нижнем Тагиле к сроку в колонии-поселении приговорили двух мужчин, которые грабили места захоронений ради дальнейшей перепродажи оград и памятников.

Осуждены местные жители Тимофей Петрунин и Павел Волков. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 158 УК РФ «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

Подельники обносили кладбища в мае-октябре прошлого года. Один из них, мужчина 1980 года рождения, уже судимый, работал на кладбище копателем. Вместе со своим знакомым он похищал с кладбища ограды, памятники и другие предметы. Похищенное сдавалось в пункты приема металлолома или продавалось гражданам, не подозревающим о происхождении товара. Всего на счету этих мужчин – 18 хищений, шесть раз они ходили на дело вместе. Общая сумма ущерба составила 572 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил Тимофею Петрунину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, Павлу Волкову – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 24.05.18

Представитель Куйвашева в Москве заплатит за пересказ новостей 252 тысячи рублей. / В Нижнем Тагиле посадили организатора финансовой пирамиды. / 24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»