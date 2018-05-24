В Екатеринбурге закрыли две станции метро

Сегодня в Екатеринбурге на 40 минут была приостановлена работа двух станций метро – «Чкаловской» и «Ботанической».

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых по итогам проведенной проверки, причиной тревоги в очередной раз стал оставленный кем-то на скамейке бесхозный предмет. Из метро были эвакуированы 120 пассажиров и 13 сотрудников. После того как полиция и другие заинтересованные ведомства убедились, что он не представляет никакой опасности, метро заработало снова.

Пользуясь случаем, полковник Горелых снова попросил граждан быть бдительными и не оставлять свои вещи в общественном транспорте, так как это причиняет множество неудобств ни в чем не повинным людям.

Екатеринбург, служба информации

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