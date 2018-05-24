Свердловчане звонят, пермяки качают, челябинцы текстят: «Мегафон» выяснил предпочтения уральских предпринимателей

В преддверии дня предпринимательства в России аналитики «Мегафона» раскрыли подробности мобильной жизни уральских коммерсантов. Анализ основан на общей информации о продолжительности мобильных переговоров, интернет-аппетитах и географических предпочтениях среди бизнес-абонентов компании. В мобильной сети «Мегафона» больше всего индивидуальных предпринимателей на Урале зарегистрировано в Тюменской области, следом идут Свердловская и Челябинская. Бизнес-абонентов мужчин больше, чем женщин.

Самый общительный уральский предприниматель живет в Челябинске. Ежемесячно рекордсмен проводит за мобильными переговорами более 320 тысяч минут, для этого у него подключено сразу более ста номеров, для сравнения – самый разговорчивый коммерсант Свердловской области за последний месяц общался в 2 раза меньше – 150 тысяч минут.

Почти 60% уральских бизнесменов ежедневно пользуются мобильным интернетом, из них каждый третий подключен к 4G. Главным интернет-серфером в сети уральского «Мегафона» признан предприниматель из Перми, который ежемесячно скачивает объем данных равный 6800 фильмов. Его ближайший конкурент по регионам Большого Урала – индивидуальный предприниматель из Кирова – 2100 фильмов в месяц.

Общаться в онлайне тюменские, свердловские, ямальские и югорские ИП больше предпочитают во второй половине дня – об этом свидетельствует рост их мобильной активности после 14:00. В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми, наоборот – владельцы бизнеса решают дела с утра. В Пермском крае предприниматели одинаково активны – и утром, и вечером.

«С начала года бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне, сокращая объем голосовых переговоров и личных SMS-переписок. Эта тенденция актуальна и во время путешествий: Таиланд, Италия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году возглавили рейтинг самых популярных стран для интернет-общения и отдыха индивидуальных предпринимателей Урала», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» на Урале Инна Смирнова.

Напомним, что для глав компаний «Мегафон» предлагает тариф-конструктор «Управляй! Руководитель». Наряду с традиционными услугами – пакетами минут, трафика и SMS в рамках тарифа клиенту предоставляется пакет бесплатных входящих звонков в Европе, а также безлимитный трафик на мессенджеры, почту, облачные хранилища, навигацию и соцсети. Впервые оператор возвращает на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных мобильных затрат.

Екатеринбург, служба информации

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