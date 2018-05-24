Интрига с назначением Холманских должна разрешиться до конца недели

Уральское полпредство со дня на день ждет указа президента страны о назначении полпреда. После вступления в должность Владимира Путина Игорь Холманских, как и его коллеги по округам, работают в статусе исполняющих обязанности. Решения о том, кто станет полпредами, как ожидается, должно быть принято в самое ближайшее время.

«Сроки поджимают. 25 мая заканчиваются пропуска в здание, хотя бы исходя из этого что-то должно разрешиться», – рассказывают источники в уральском полпредстве.

Впрочем, какой-то особой нервозности в «букингемском дворце» не наблюдается. Большая часть его обитателей уверена: Игорь Холманских сохранит за собой должность. «Рабочий полпред» сохраняет с первым лицом государства добрые отношения, поэтому полагать, что его не назначат оснований нет, а шумиха, поднятая в СМИ по поводу увольнения Холманских – это просто информационный вброс и ничего более.

Но есть и другое мнение – некоторая часть сотрудников полпредства уверена, что на Урал пришлют силовика, а Холманских подыщут новую работу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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