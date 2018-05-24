«Если у вас есть машина, постарайтесь уехать подальше», – МЧС продлило штормовое предупреждение

В Свердловской области продолжается штормовое предупреждение. Вот уже вторую неделю штормовой ветер до 25 м/сек и более досаждает жителям региона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по СВердловской области, новое предупреждение будет действовать два дня – сегодня и завтра.

«В период действия штормового предупреждения МЧС России рекомендует помнить о мерах безопасности и следовать определенной тактике поведения в чрезвычайной ситуации. Плотно закройте и укрепите все двери и окна. Отключите газ и электричество. Уберите со дворов предметы, которые могут быть унесены ветром. Из легких зданий перейдите в более прочные. Держитесь подальше от берега реки. Если у вас есть машина, постарайтесь отъехать как можно дальше от эпицентра урагана», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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