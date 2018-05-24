В Екатеринбург привезут Кубок Гагарина

Два действующих обладателя Кубка Гагарина, хоккеисты казанского «Ак Барса» Федор Малыхин и Роман Манухов завтра привезут в Екатеринбург главный трофей КХЛ. Оба спортсмена – воспитанники местного «Спартаковца». На ледовой площадке школы и будет выставлен Кубок.

«В мероприятии примут участие и другие выпускники школы, в том числе – защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, накануне ставший обладателем «Золотого шлема» КХЛ, и чемпионка России среди женских команд Екатерина Ананьина», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе минспорта Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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