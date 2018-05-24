Деревни с интернетом могут остаться без колбасы, яиц и молока с 1 июля

С 1 июля в свердловских деревнях могут возникнуть перебои с поставкой продуктов животного происхождения. Причина в нерасторопности владельцев маленьких розничных магазинов, которые не спешат пройти ветеринарную сертификацию в электронной системе «Меркурий». Со второго полугодия бумажные сертификаты станут недействительными. Исключение сделано только для поселений без проведенного интернета, но и этот факт нужно будет доказать.

По данным регионального управления Россельхознадзора на 21 мая в системе «Меркурий» зарегистрировано 27 тысяч хозяйствующих субъектов Свердловской области, то есть около 90%. На электронную сертификацию перешли все региональные производители и переработчики, а также крупные торговые сети. Но слабым звеном остается мелкая розница. Также в числе отстающих поставщики продуктов в социальные учреждения – детсады, школы, больницы.

«Вероятно, предприниматели недостаточно осведомлены или не заинтересованы в переходе на новую систему. Кто-то надеется, что все отменят, хотя 1 июля – это уже перенесенный срок, а изначально электронная ветеринарная сертификация вводилась с 1 января 2018 года. Управление Россельхознадзора проводит выездные семинары в городских округах с уведомлением глав муниципалитетов, подробно разъясняет особенности системы «Меркурий». Но отстающие все равно есть», – пояснила «Новому Дню» начальник отдела ветнадзора за обеспечением здоровья животных и безопасности продукции животного происхождения Евгения Косарева.

Продуктовые магазины, игнорирующие «Меркурий», чаще встречаются в небольших поселениях Свердловской области. «Если в деревне нет интернета, то ветеринарная сертификация будет на бумажных носителях – как и сейчас. Но для этого необходимо подтверждение отсутствия веб-сети. В иных случаях, если магазин не успел зарегистрироваться в системе до 1 июля, продукты без сертификатов будут запрещены», – отметила специалист. По ее словам, срок электронной регистрации занимает максимум пять дней. Оперативные заявки поступают в управление Россельхознадзора, после чего заявителю выдается логин и пароль от учетной записи.

Стоит отметить, что обязательной электронной ветеринарной сертификации подлежит вся продукция животного происхождения – колбасы, сосиски, мясные консервы, рыба, обработанные молочные продукты, йогурты и сыры, мед, яйца и другие товары.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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