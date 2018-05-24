В Екатеринбурге полиция задержала вымогателей, избивших бизнесмена ради 1 миллиона рублей (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве одного миллиона рублей у предпринимателя. Молодые люди избили бизнесмена и угрожали ему пистолетом. Полиции они пояснили, что предприниматель должен им денег.
Как сообщает официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, в спецоперации принимали участие сыщики ОБОП и бойцы СОБР. В ходе операции были задержаны жители Екатеринбурга 1991 и 1996 года рождения, которые подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя.
«Злоумышленники под угрозой расправы потребовали у потерпевшего, занимающегося бизнесом в сфере рекламы, один миллион рублей. В подтверждение серьезности своих намерений фигуранты избили гражданина, а также угрожали пистолетом. В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия подозреваемых задержали. При личном досмотре у них изъят травматический пистолет», – рассказал Валерий Горелых.
Как пояснили задержанные, бизнесмен якобы был должен им денежные средства. Однако никаких подтверждающих документов ими предоставлено не было.
По данному факту следственным подразделением отдела полиции №1 УМВД России по городу Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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