В Екатеринбурге полиция задержала вымогателей, избивших бизнесмена ради 1 миллиона рублей (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве одного миллиона рублей у предпринимателя. Молодые люди избили бизнесмена и угрожали ему пистолетом. Полиции они пояснили, что предприниматель должен им денег.

Как сообщает официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, в спецоперации принимали участие сыщики ОБОП и бойцы СОБР. В ходе операции были задержаны жители Екатеринбурга 1991 и 1996 года рождения, которые подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя.

«Злоумышленники под угрозой расправы потребовали у потерпевшего, занимающегося бизнесом в сфере рекламы, один миллион рублей. В подтверждение серьезности своих намерений фигуранты избили гражданина, а также угрожали пистолетом. В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия подозреваемых задержали. При личном досмотре у них изъят травматический пистолет», – рассказал Валерий Горелых.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Как пояснили задержанные, бизнесмен якобы был должен им денежные средства. Однако никаких подтверждающих документов ими предоставлено не было.

По данному факту следственным подразделением отдела полиции №1 УМВД России по городу Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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