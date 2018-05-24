Конфликт из-за школьной формы: родители судятся с модным дизайнером (ВИДЕО)

В канун летних каникул, когда многие родители займутся поиском фирм для пошива школьной формы к следующему году, группа мам и пап школы № 10 рассказали, что своей формы они ждут уже больше года. Ателье «Модный дом Елены Пемирал», известное в Екатеринбурге, еще прошлым летом взялось за пошив 96 комплектов, родители собрали деньги и внесли предоплату в 253 тысячи рублей. Но к сентябрю форму школьники так и не увидели. А деньги хозяйка модного дома не спешит возвращать даже по решению суда, которое уже вступило в силу.

Родители судятся с модным дизайнером

В редакцию РИА «Новый День» обратились представители родительского комитета школы №10, которые рассказали, как история с пошивом школьной формы превратилась в эпопею с разборками и судом. Три восьмых и девятых класса в мае 2017 года приняли решение заказать единую форму, выбрали модели и по рекомендации обратились в «Модный дом Елены Пемирал».

«Родительский комитет тогда еще 8-9 классов принял решение пошить форму для 96 детей. Мы выбрали модели, единый цвет, классический стиль для мальчиков и девочек.

По рекомендации мы попали в очень ненадежные руки, в «Модный дом Елены Пемирал», которая поначалу взяла на себя обязательства выполнить наш заказ. Мы внесли предоплату 70% от общей суммы заказа – это 253 тысячи рублей и получили на руки квитанции от ООО «Модный дом Елены Пемирал» с печатью юридического лица и подписью руководителя – Безмельцевой Елены Владимировны, – рассказала «Новому Дню» представитель родительского комитета одного из классов школы №10 Екатеринбурга Светлана Тарасенко. – Летом детей и родителей периодически приглашали на примерки, уже тогда возникали вопросы: детям приходилось ждать по нескольку часов, пока Елена что-то выкраивала. Но понятно, что наш заказ не будет сдан, стало только 31 августа – родители приехали к ателье за готовыми вещами еще утром, и до вечера прождали. Но ничего не получили».

Изначально родители предполагали, что заказ все-таки будет выполнен, но с нарушениями срока. Однако в начале сентября в ходе одной из примерок выяснилось, что пиджаки даже не начинали шить, а брюки выполнены не из того материала, который выбирали. Примерки отменялись. И родители приняли решение расторгнуть договор с «Модным домом Елены Пемирал», надеясь на мирное решение вопроса.

«Я лично ходила на встречи с Еленой Безмельцевой, хозяйкой ателье. Она сначала сказала, чтобы все три класса написали претензии, и она вернет деньги до 10 октября. Мы сделали, как она просила, Елена дала нам гарантийное письмо. Но когда мы пришли 9 октября в «Модный дом», Елена отказалась от возврата средств», – рассказала еще одна представительница родительского комитета Наталья Дегтяренко.

Родители обращались в прокуратуру и полицию, чтобы органы провели проверку в отношении ателье. Но в итоге пришлось идти в суд. И суд встал на сторону родительского комитета.

«Мы представляли интересы группы лиц родителей. Суд согласился со всеми нашими требованиями и вынес заочное решение: взыскать с «Модного дома Елены Пемирал» в пользу истцов 225 тысяч рублей. Заочное, потому что ни сама Елена Безмельцева, ни ее представители на суд не являлись. Решение суда вступило в законную силу, поскольку апелляций тоже не было. И нам выдали исполнительные листы на принудительное взыскание средств. Сейчас готовится исполнительное производство, – рассказал «Новому Дню» адвокат, представлявший интересы родителей, Александр Звонарев (решение суда есть в распоряжении редакции). – Причем в отношении «Модного дома Елены Пемирал» есть и другие исполнительные листы, не только по нашему делу. Сейчас мы будем ждать действий от судебных приставов. Если выяснится, что «Модный дом» – фирма-пустышка и за ним нет никакого имущества, которое можно взыскать в пользу кредиторов, то будет приниматься решение по привлечению к ответственности руководства этого «Модного дома».

«Новый День» обратился за комментарием и ко второй стороне конфликта. Директор ООО «Модный дом Елена Пемирал» Елена Безмельцева рассказала, что заказ был выполнен и некоторые родители забрали брюки. «Непонятный конфликт», со слов Елены, произошел только с частью представителей комитета.

«Никакого договора с конкретно школой №10 у меня не было, все взаиморасчеты производились через физических лиц из комитета – по сути, посредников. Всего было передано 253 тысячи рублей. Я потратила деньги на труд своих сотрудников, на ткань. Много раз ездила на примерки в гимназию, дети с родителями приезжали ко мне в «Модный дом». Но многие договоренности были устными», – заявила Елена Безмельцева.

По словам директора «Модного дома Елена Пемирал», у нее есть документы о том, что родители забрали 7 женских брюк и 2 мужских – то есть их исполнение заказа устроило. Еще несколько человек написали заявления на возврат денег, и все, кто лично пришел за деньгами, их получил. Остальные якобы от заказа отказались, хотя школьная форма была частично готова.

«Вот два пакета с брюками, есть еще четыре таких же. Форма пошита и лежит, ждет уже год», – пожаловалась Елена.

О судебных заседаниях директор «Модного дома», с ее слов, ничего не знала. Повестки в суд не приходили. При этом о возврате полной суммы денег родителям школы №10 сегодня речи уже не ведется.

Добавим, что в картотеке Арбитражного суда Свердловской области есть несколько решенных дел о взыскании с «Модного дома Елены Пемирал» разных денежных сумм. На сайте Федеральной службы судебных приставов также не одно исполнительное производство по запросу «Елена Пемирал».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук, Антон Отман

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