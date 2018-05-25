В зоне Свердловской ТЭЦ пройдут опрессовки

В Екатеринбурге сегодня пройдут прессовки в Орджоникидзевском районе. С 9:00 до 17:00 в зоне Свердловской ТЭЦ (сетевой район «Градмаш», улицы Машиностроителей – Донбасская – Победы) будет ограничена подача ГВС потребителям.

«На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс», – напомнили в ЕТК.

Екатеринбург, служба информации

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