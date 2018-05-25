Два поселка в Свердловской области второй день остаются без света

Уже второй день нет электроэнергии в двух поселках Режевского района – Озерном и Костоусово.

Как рассказали РИА «Новый День» местные жители, свет пропал вчера днем. Люди связали это с очередным природным катаклизмом – вчера над областью пронесся очередной шквалистый ветер с дождем. Но в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что если какие-то кратковременные отключения и были, то они уже в прошлом, и энергоснабжение установлено.

В МРСК Урала сообщили, что сетевые объекты в этих поселках им не принадлежат. Населенные пункты запитаны от линии «Лесная – Озерная», которая находится в собственномти Режевской энергосетевой компании. «Эта линия потребительская, по заявке потребителя с 14:00 24.05 до 17:00 25.05 она отключена. Работы ведет Режевская энергосетевая компания. Их линия, их работы», – пояснили «Новому Дню» в МРСК.

Режевской район, служба информации

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