В Екатеринбурге запретят парковку еще на нескольких улицах

В Екатеринбурге в июне запретят парковаться на нескольких улицах.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, знаки «Остановка запрещена» появятся на следующих участках дорог:

на внутриквартальном проезде от улицы Первомайской до дома № 40 по улице Карла Либкнехта;

на внутриквартальном проезде от улицы Шейнкмана до дома № 104 по улице Шейнкмана;

на внутриквартальном проезде от улицы Раевского до дома № 11б по улице Раевского

Пирогова (от улицы Татищева до ВИЗ-бульвара).

Кроме того, в Академическом станут активнее работать эвакуаторы, специальные таблички установят на улице Сахарова (от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина), на Вонсовского (от улицы Чкалова до улицы Амундсена) и на Вильгельма де Геннина (от улицы Павла Шаманова до проспекта Сахарова). Впрочем, по словам местных жителей, в Академическом эвакуаторы вывозят машины практически каждый день – там, куда могут проехать.

Кроме того, в мэрии анонсировали изменение движения на перекрестке Белинского – Саввы Белых: при движении по улице Белинского со стороны улицы Фучика будет запрещен разворот.

Екатеринбург, служба информации

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