В центре Екатеринбурга встали трамваи из-за автомобилиста (ФОТО)

В Екатеринбурге встали трамваи на улице Радищева – на рельсах случилось ДТП.

Как сообщили агентству «Новый День» очевидцы, невнимательный водитель близ остановки «Радищева» решил развернуться, но угодил под трамвай 32-го маршрута. Сейчас водитель и вагоновожатый обсуждают эту ситуацию, у машины повреждения со стороны левого бампера, не исключено, что потребуется вызывать ГИБДД для оформления аварии.

Встали трамваи, едущие по Радищева в сторону Московской, пробка из вагонов копится на улице 8 Марта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.05.18

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